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Roman Derneklerinden Vali Özdemir’e Ziyaret

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Roman Derneklerinden Vali Özdemir’e Ziyaret
Edirne'de bulunan Roman derneklerinin başkanları Ankara'da yapılacak toplantı öncesi Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

Edirne'de bulunan Roman derneklerinin başkanları Ankara'da yapılacak toplantı öncesi Vali Günay Özdemir'i makamında ziyaret ederek bilgi verdi.

EDROM Başkanı Erdinç Çekiç, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, Saray Spor Başkanı Nusret Serpecik, Roman Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Turan Şallı, Edirne Balkan Roman Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy, Edirne Valisi Günay Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Dernek başkanları ziyarette Ankara'da yapılacak olan "Roman Strateji Eylem Planı" konulu toplantı öncesi Vali Günay Özdemir'e bilgi verdi.

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