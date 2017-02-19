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Romanlara ‘Kooperatif’ Müjdesi

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Romanlara ‘Kooperatif’ Müjdesi
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Örnekköy'de yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Örnekköy'de yaşayan Roman vatandaşlarla bir araya geldi.

Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği üyeleri, Örnekköy sakinleri ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda buluştu. Romanların yaşam standartlarını geliştirmeye yönelik projeleri anlatıldığı program yoğun ilgi gördü. En önemli sorunların başında gelen eğitim ve istihdam için yapılması gerekenler de konuşuldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Roman vatandaşların istihdam sorunu çözmek amacıyla kooperatif kuracaklarının müjdesini verdi.

Darıcılık, hasırcılık ve hizmet alanlarında faaliyet göstermesi amaçlanan kooperatifte, Romanların birlikte üreteceği ve birlikte kazanacağı ekonomik model oluşturulacağı kaydedildi. Kooperatifin, çeşitli ulusal ve uluslararası hibe programları ile destekleneceği, kooperatifin kurulması ile birlikte Roman vatandaşlar daha sağlıklı ve kaliteli ortamlarda üretim ve satış yapma imkanına kavuşacağı, bu şekilde de aile ekonomisine katkı sağlanmış olacağı belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik gelişiminin sağlanması gerektiğinin ifade ederek, "Yaşadığımız kentteki aidiyet bağını artırmamız gerekiyor. Bir yandan kentin düzenini koruyarak, bir yandan Roman vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamak zorundayız. Kooperatifi oluşturduğumuzda, istihdamı büyük oranda çözmüş olacağız. Halk olarak örgütleneceğiz ve sorunlarımızı yine kendimiz çözeceğiz, birlikte kalkınacağız. Bunun güvencesi de biz olacağız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, şöyle konuştu:

"Ben de sizlerle birlikte yetişen ve sorunlarınızı en iyi bilen kişilerden biriyim. Çözüm konusunda fedakarca çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Belediye başkanımızın önerdiği kooperatifleşme fikri istihdam sorununun çözümü için önemli bir katkı sağlayacaktır. Dilerim en kısa zamanda hayata geçecek."

Romanlara ‘Kooperatif’ Müjdesi

Romanlara ‘Kooperatif’ Müjdesi

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