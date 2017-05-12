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Romanlara "Pembe Fırsatlar" Projesi

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Romanlara "Pembe Fırsatlar" Projesi
Osmaniye'de Hoş Sada Vakfı tarafından yürütülen "Romanlara Pembe Fırsatlar" projesinin hayata geçtiği belirtildi.

Osmaniye'de Hoş Sada Vakfı tarafından yürütülen "Romanlara Pembe Fırsatlar" projesinin hayata geçtiği belirtildi.

Projenin, Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere proje merkez binasını ziyaret eden Osmaniye Valisi Kerem Al ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Hoş Sada Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Servet Önal'dan proje hakkında bilgi aldı.

Önal, Avrupa Birliği hibesi ile hayata geçirilen ve 12 ay sürecek proje kapsamında 100 kişiye saç bakımı ve yapımı, tekstil model makinacı, saç-sakal kesimi gibi kursların devam edeceğini söyledi.

Proje kapsamında bireysel rehberlik eğitimlerinin de yer aldığını belirten Önal, "Ayrıca iletişim ve çatışma çözme becerileri, evlilik ve aile hayatı, kötü alışkanlıklardan uzaklaşma yöntem ve becerileri, hijyen ve kişisel temizlik ve madde bağımlılığından korunma yöntemleri gibi konuşlarda seminer ve konferanslar da proje kapsamında yer alıyor" dedi.

Önal, proje kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında da Vali Al'a bilgiler verdi.

Kurs kapsamında üretilen el emeği ürünleri inceleyen Al, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek dezavantajlı grupların bu tür projelerle meslek edineceklerini ve aldıkları eğitim sayesinde istihdamlarının kolaylaşacağını belirten Al, projede emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ederek tüm kursiyerlere başarılar diledi.

Romanlara "Pembe Fırsatlar" Projesi

Romanlara "Pembe Fırsatlar" Projesi

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