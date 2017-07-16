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Rötar Yapan Uçuşa Yolcular İsyan Etti

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Rötar Yapan Uçuşa Yolcular İsyan Etti
Bodrum'dan İstanbul'a gidecek olan yolcular uçağın 2 saat rötar yapmasına isyan ederken, Milas-Bodrum havalimanında yolcular alkışla firmayı protesto etti.

Bodrum'dan İstanbul'a gidecek olan yolcular uçağın 2 saat rötar yapmasına isyan ederken, Milas-Bodrum havalimanında yolcular alkışla firmayı protesto etti.

Önceki gün, Bodrum ve Milas'dan İstanbul'a gitmek için uçak bekleyen vatandaşlar 8.40'da kalkacak olan uçağın 11.00'de kalkmasına isyan etti. Saatlerce havalimanında bekleyen yolcular alkışla firmayı kınadı. Edinilen bilgiye göre, Milas-Bodrum Havalimanından, Atatürk Havalimanına gidecek olan uçak 8.40'da kalkacaktı. Firma, gece saat 03.30'da yolculara uçağın gecikeceği bilgisini mesaj olarak gönderdi. Gece mesajı okuyamayan vatandaşlar Bodrum-Milas Havalimanına geldi. Uçağın 2 saat rötar yaptığını öğrenen yolcular uçuş firmasını protesto etti. Bir çok yolcu gece gelen mesajı okuyamadıklarını, erkenden geldiklerini ve saatlerce havalimanında beklediklerini ifade etti. Gecikmeli olarak İstanbul'a varan yolcular, havayolu firmasından şikayetçi oldu. Firmanın ise kendi uçakları yerine başka bir firmanın uçağı ile uçuş yaptırdığı öğrenildi.

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