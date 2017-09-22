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Ruanda Büyükelçisi’nden Aosb’ye Ziyaret

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Ruanda Büyükelçisi’nden Aosb’ye Ziyaret
Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret etti.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret etti.

Adana'ya gelen Büyükelçi Nkurunziza, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin'le görüştü. Konuğuna AOSB hakkında bilgiler veren Bekir Sütcü, Adana ile Ruanda arasında ticari ilişkilerin kurularak, geliştirilmesi için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük OSB'leri arasında yer alan AOSB'de 5 kıtadan sanayicinin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Sütcü, "Bölgemizde Hindistan'dan, İsrail'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan, Çin'den, Japonya'dan yatırımcılar var. Burası uluslararası üreticiler için çok cazip bir bölge" dedi.

AOSB'nin, başta tekstil olmak üzere; gıda, makine, mobilya, ahşap, metal gibi birçok farklı sektörden işletmenin faaliyet gösterdiği Avrupa normlarında karma bir OSB olduğunun altını çizen Sütcü, "Bölgemizde bir sanayici için ne lazımsa; bankasından noterine, çarşısından gümrüğüne her türlü hizmeti verebilecek birimler var. En fazla ihracatı Avrupa ülkeleri ile Amerika'ya yapıyoruz. Her şeyin bir başlangıcı var. Ruanda ile de ticaret yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Her şey bir yana Türklerin kalbi çok güzel"

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza da Adana'da olmaktan, güzel insanlarla tanışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye'nin değişik illerini gezdiğini belirten Nkurunziza, "Anlattıklarınıza göre burası Adana'nın kalbi" diye konuştu.

Türkiye ve Türk insanını çok sevdiğini kaydeden Büyükelçi Nkurunziza, "Türkiye'de yollar, sanayi bölgeleri, verilen hizmetler her şey çok güzel. Ancak onlar bir yana Türklerin kalbi çok güzel. Türklerin sıcak davranışları bizleri çok etkiliyor" dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ziyaret sonunda Büyükelçi Williams Nkurunziza'ya, günün anısına masa saati hediye etti.

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