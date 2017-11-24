UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Konya'da Atiker Konyaspor'la karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Olympique Marsilya'da Teknik Direktör Rudi Garcia ,"İlk golü biz...

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Konya'da Atiker Konyaspor'la karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Olympique Marsilya'da Teknik Direktör Rudi Garcia ,"İlk golü biz atsaydık daha farklı olacağını düşünüyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Olympique Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia maç boyunca pozisyonlar bulduklarını belirterek, "Oyuna giren oyuncularımızın etkisini gördük. Clinton'un hızını iyi kullandık ve Clinton topu oraya kadar getirdi ve savunmaya çarpmasıyla da golü bulduk. Görev alan 6 hakeme güvendiğimizi söyleyebiliriz. Çok zor bir maç atlattık bugün. Hayati önem taşıyordu, her şeyi değiştirdi. Salzburg maçında ya kazanacağız ya da kazanacağız başka çaremiz yok. Salzburg'un da Marsilya'ya kalitesiyle geleceğini düşünüyorum. Guimaraes'in ise hala pes ettiğini düşünmüyorum. Konyaspor maçında da her şeyi ortaya koyacaklardır. Alanları kullanan oyuncu Germain'le başladık. Boş alanları iyi kullanıyor. Bordeaux maçındaki gibi teknik hatalar, pas hataları yaptık. Kontrataklardan faydalanamadık. Sonuçta penaltıdan bir gol yedik. İlk golü biz atsaydık daha farklı olacağını düşünüyorum. Maalesef golü yediğimiz için bu duruma geldik. Son saniyelerde gol atmamıza sonraki maçlarda ihtiyaç duymayız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.