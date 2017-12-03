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Ruhani: "Bazı Ülkelerin Prenslerden Ötürü Sorun Yaşaması Bizim Problemimiz Değil"

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Ruhani: "Bazı Ülkelerin Prenslerden Ötürü Sorun Yaşaması Bizim Problemimiz Değil"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bazı ülkelerin, o ülkede bulunan prenslerden ötürü sorun yaşaması bizim problemimiz değil" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bazı ülkelerin, o ülkede bulunan prenslerden ötürü sorun yaşaması bizim problemimiz değil" dedi.

Sistan ve Belucistan eyaletini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Zabul kentinde halka hitap etti. Güçlü ve güvenli bir bölgenin oluşumunu istediklerini belirten Ruhani, İran ve tüm komşuların birlikte kalkınmasını temenni ettiklerini söyledi. Ruhani, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin, o ülkede bulunan prenslerden ötürü sorun yaşaması bizim problemimiz değil. Bazı ülkelerin bölgede nüfuzunu artırma amacıyla desteklediği DAEŞ terör örgütünün temellerinin yıkılması ve bundan ötürü bu ülkelerin bizden uzaklaşmaları bizim sorunumuz değildir."

"Eğer bazı ülkeler bizden uzaklaşmışsa bu onların suçudur"

"Biz kalkınma konusunda diğer ülkelerle rekabet etmiyoruz" diyen Ruhani, "Bu konu komşu ülkelere verdiğimiz sözdür. Biz tüm bölge ülkeleriyle kardeşçe bir ilişkiye sahip olmak peşindeyiz. Eğer bazı ülkeler bizden uzaklaşmışsa bu onların suçudur, biz uzaklaşmak istemedik. Biz İslami ülkelerle dostça ve kardeşçe ilişkilere sahip olmayı temenni ediyoruz ve asla İran ile komşu ülkeler veya Arap dünyası arasında mesafelerin oluşmasından yana değiliz" dedi.

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