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Ruhani, Macron’un Zaferini Kutladı

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Ruhani, Macron’un Zaferini Kutladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u kutladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'u kutladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'u kutladı. Ruhani, açıklamasında karşılıklı etkileşim ve iş birliği çerçevesinde Tahran-Paris ilişkilerinin siyasette, ekonomide ve kültürde ortak çıkarların tüm alanlarında daha fazla büyümeye tanık olacağını söyledi. Ayrıca Ruhani, İran'ın bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduğunu ve Macron'un görev süresi boyunca artan iş birliği ile önündeki engellerin kaldırılmasını umduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Emmanuel Macron oyların yüzde 66.1'ni, Marine Le Pen ise yüzde 33.9'unu aldı.

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