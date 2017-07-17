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Ruhani’nin Kardeşi Hastaneye Kaldırıldı

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Ruhani’nin Kardeşi Hastaneye Kaldırıldı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, mali suçlar nedeniyle yargılandığı mahkemede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, mali suçlar nedeniyle yargılandığı mahkemede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, mali suçlar nedeniyle tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Feridun'un sağlık durumuna ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Hüseyin Feridun, hakkında açılan "mali suçlar" davasında gereken kefareti ödememesi nedeniyle dün tutuklanmıştı.

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