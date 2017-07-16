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Ruhani’nin Kardeşine Gözaltı

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Ruhani’nin Kardeşine Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi, finansal suçlara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi, finansal suçlara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun gözaltına alındı. İran Yargı Sözcüsü Gholamhossedin Mohseni Ejeie, bugün yaptığı açıklamada Feridun'un finansal suçlara karıştığını ifade etti. Mohseni, "Bu kişiyle ilgili çok sayıda soruşturma yürütülüyor. Hapiste olan bazı isimler de soruşturuluyor" dedi.

Mohseni, Feridun'un kefaletle serbest bırakıldığını ancak bunu güvenceye almayı başaramadığı için cezaevine gönderildiğini aktardı.

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