‘Ruhlar Gelirse’ Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Adıyaman Belediyesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Ruhlar Gelirse" adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturdu.

Adıyaman Belediyesi, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Ruhlar Gelirse" adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturdu.

Kültürel etkinlikler kapsamında son olarak Diyarbakır Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen "Ruhlar Gelirse" adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturan Adıyaman Belediyesi yine takdir topladı.

İki gün art arda ikişer seans halinde Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen oyunu beğeniyle izleyen Adıyamanlı tiyatro severler, bu oyuna da büyük ilgi gösterdi.

Noel Coward'ın yazdığı, Arif Özbilen'nin çevirdiği ve Bora Severcan'ın yönettiği iki perdelik oyunu Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu da izledi. Oyun sonunda Belediye Başkanı Kutlu, oyunculara teşekkür edip çiçek takdim etti.