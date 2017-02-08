’Ruhuna Sağlık’ Projesi Tamamlandı

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen "Ruhuna Sağlık" projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen "Ruhuna Sağlık" projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen EDES (Engelliler Destek) programı kapsamında Edirne Kamu Hastanelerince hazırlanan ve desteklenmeye değer bulunan "Ruhuna Sağlık Projesi" kapanış toplantısı Edirne'de düzenlendi.

Edirne Vali Vekili Beyazıt Tanç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdür Vekili Kamil Sani Öngören, Edirne Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Emrah Erten, İdari Hizmetler Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Selahattin Kat'ın katıldığı toplantı Edirne Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) gerçekleştirildi.

Genel Sekreterliğe bağlı Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet üreten TRSM hastalarının iyileştirilmesi, rehabilitasyonu, yaşamsal becerilerinin arttırılması ve bu sayede toplumsal bütünleşmelerine katkı sağlanmasını hedefleyen proje 12 ayda tamamlandı.

Halihazırda merkeze kayıtlı 35 ruhsal engelli bireyin mis sabun, yağlı boya resim, ahşap boyama, bilgisayar ve spor eğitimlerine devam ettiği belirtilirken, bu dönem eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere de tören sırasında sertifikaları yetkililerce takdim edildi.

Hasta, hasta yakınları ve çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen törende Bilgisayar Atölyesi açılışı yapılarak tüm atölyeler davetliler tarafından ziyaret edildi.

Proje faaliyetleri dışında TRSM de e-KPSS hazırlık kursu, bahçe düzenlemeleri, hobi bahçesi çalışmaları gibi faaliyetlerinde yürütüldüğünü belirten Uzm Dr. Emrah Erten, "Bu projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta Bakanlık ve Valilik yetkililerimiz olmak üzere deneyimli ve profesyonel TRSM ekibine teşekküre diyorum. Hem fizik yapı hem de insan kaynakları kapasitesi olarak üst düzeyde imkanlara sahip olan Merkezimiz ile ihtiyacı olan ruhsal engelli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.