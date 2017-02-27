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Rum Asıllı Kore Gazisine Kilisede Askeri Tören

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Rum Asıllı Kore Gazisine Kilisede Askeri Tören
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan, Kore gazisi Rum asıllı İlya Banogo, İstanbul'da bir hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan, Kore gazisi Rum asıllı İlya Banogo, İstanbul'da bir hastanede hayatını kaybetti. Banogo, Gökçeada ilçesinde Aya Yorgi kilisesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Rum asıllı İlya Banogo, Kore savaşında, Türkiye Cumhuriyetinden gönderilen asker grubu içerisinde yer almış, gazi olarak geri dönmüştü. İlçede yaşayan Banogo, önceki gün, sağlık sorunları nedeniyle gittiği İstanbul'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Gökçeada'ya getirilen Banogo için, Zeytinliköy'deki Aya Yorgi kilisesinde askeri tören düzenlendi. Gökçeada Metropoliti Kirilios'un yönettiği ayine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kore Gazisi Banogo'nun cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

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