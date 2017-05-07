Rum Liderden Eide’ye: “Ne Kadar Az Konuşursa O Kadar İyi Eder”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "taraflardan birinin tezlerini benimsemekle" suçladığı BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, "taraflardan birinin tezlerini benimsemekle" suçladığı BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide için "ne kadar az konuşursa o kadar iyi eder" dedi.

Rum lider Birleşmiş Milletler genel sekreterine de müzakerelerin tehdit altında yürütüldüğüne ilişkin şikayette bulunacak. Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, Eide'yi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, "köprü kurucu öneriler getirmesi ancak bunu her iki liderin de istemesi gerektiği" tezini benimsediği açıklaması nedeniyle eleştirdi. Eide'yi, "bütün tezleri dinlemeden veya iletmeden, taraflardan biri tarafından dile getirilen tezleri benimseme meylinde olmakla" suçlayan ve prosedürün Kıbrıs aidiyetinde olduğunu, herhangi bir takvimi veya hakemliği kabul etmeyeceklerini defalarca söylediklerini hatırlatan Anastasiadis, Eide'yi "açıklamalarla veya şantajlarla aksi sonuçlar alındığını anlamaya" çağırdı.

BM Genel Sekreteri Guterres'e yarın mektup gönderileceği haberlerinin hatırlatılmasına karşılık Anastasiadis, "Beni, BM Genel Sekreteri'nin, müzakerelerin tehdit altında yapıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu öğrenmesi ilgilendiriyor" dedi. Anastasiadis, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir ve maalesef BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı başka konularla ilgileniyor. Eide, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik tehditleri ve çeşitli navtekslerle, Barbaros'un varlığı ile yaratılan güvensizlik ortamını görmemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne yönelik gerçek tehditler bulunduğu" iddiasında bulunan Anastasiadis, buna rağmen Rum tarafının temsilcisi olarak müzakere masasından kalkmadığını, Eide'nin bunu takdir etmediğini söyledi.