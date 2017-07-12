Rum Sözcüden Soğukkanlı Olma Çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopoulos, Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) 11. parseldeki sondaj çalışmalarıyla ilgili Fransa,...

Güney Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopoulos, Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) 11. parseldeki sondaj çalışmalarıyla ilgili Fransa, ABD ve Yunanistan gibi diğer ülkelerin deniz güçlerinin de bulunduğu konusunda çıkan haberlere ilişkin olarak soğukkanlı olma çağrısında bulundu.

MEB içerisinde Total-ENI şirketleri hesabına sondaj yapacak "West Capella" isimli Panama bandıralı sondaj gemisinin dün gece, açıklanandan 2 saat önce, 11'inci parsel içerisindeki "Onisiforos Batı-1" hedefindeki sondaj noktasına ulaştı. Güney Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopoulos 11. parselde gerçekleştirilecek olan sondaj çalışmaları için kurulan platformla ilgili çalışmaların normal bir şekilde devam ettiğini belirterek, "soğukkanlı" olma çağrısında bulundu. Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayında basına açıklamalarda bulunan Papadopoulos, bölgede, 11. parseldeki sondaj çalışmalarıyla ilgili Fransa, ABD ve Yunanistan gibi diğer ülkelerden deniz güçlerinin de bulunduğu konusunda çıkan haberlere ilişkin olarak, "Şu an hepimiz sakin ve soğukkanlı olmalıyız çünkü haber olarak dışarıdan gelen her şey gerçekleri yansıtmıyor ve gereksiz şamata yapılıyor" yanıtını verdi.

Papadopoulos bölgede bulunan herkesin belli nedenlerle orada bulunduğunu ve şu an kaygılanacak bir şey olmadığını belirtti. Sözcü Vekili, bu sabah erken saatlerden itibaren, 11. parselde TOTAL şirketi adına sondaj çalışmalarını yapacak olan geminin "hiç sorunsuz bölgede bulunduğunu" açıkladı. Sözcü Vekili, son olarak şirket helikopterlerinin Larnaka Havaalanı'ndan platforma gidip geldiklerini belirterek "Her şeyin normal seyrettiğini ve endişelenecek bir şey olmadığını" ifade etti.