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Rus Bilim Adamları Stres Seviyesini Saçla Ölçüyor

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Rus Bilim Adamları Stres Seviyesini Saçla Ölçüyor
Rus bilim adamları stres şiddetinin seviyesini saç üzerinden belirleyebildiklerini açıkladılar.

Rus bilim adamları stres şiddetinin seviyesini saç üzerinden belirleyebildiklerini açıkladılar.

Rus biyologlar vücuttaki stres hormonu kortizol seviyesini saç içeriği üzerinden ölçülebildiğini açıkladılar. Son yıllarda yapılan araştırmalarda insanların endişelerini yemekle bastırdığı için stresin obezite neden olduğunu ayrıca erkeklerin kadınlardan daha az strese yatkın olduğunu gösterdi. Rus Bilimler Akademisi Yüksek Sinir Faaliyet ve Nörofizyoloji Enstitüsü'nden Natalia Gulyayeva, depresif bozuklukların gelişimi konusunda hastanın strese yeterli yanıt verememesi ile ilgili olduğunu söyleyerek, "Kronik stres ve depresyon başlangıcının temel göstergesi kortizol hormone oluyor ve genelde, seviyesi kan numunelerinden ölçülüyor. Kortizol ve diğer hormonların seviyesi gün boyunca değişebilir. Ayrıca, kan alma işlemi ilave strese yol açabilir" dedi.

Rus araştırmacılar, saçların insan hayatı boyunca bütün yaşadıkları hakkında bilgileri biriktirdiğini belirterek, hormon molekülünde sakladığını açıkladı. Natalia Gulyaeva önderliğindeki bilim insanları, bu yaklaşımı kullanarak ağır depresyondaki yirmi kadının stres düzeylerini ölçtüler. Depresif bozukluğu olan kadınların kortizol seviyelerinin daha düşük çıktığı bildirilirken, depresyonun seviyesinin ne kadar daha ağır olursa, hormonun o kadar miktarda daha düşük olduğu bilgisine ulaştılar. Araştırma, depresyon yaşayan kadınlarda hipotalamus-hipofiz-adrenal sisteminin bastırıldığını gösterdi.

Gulyayeva, bunların strese anormal tepkisinin temelinde yattığını vurgularken, "İlginç olan şu ki, kandaki kortizol seviyeleri paralel ölçümü zıt sonuçlar verdi. Kortizol seviyesi depresyona maruz kalan kadınlarda iki kat daha yüksek iken, sağlıklı katılımcıların ki ise daha düşüktü. Araştırmalar, her iki sonucun depresyon ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gelecekte bize gösterecek" dedi.

Rus Bilim Vakfı Basın Biriminden yapılan açıklamada, bu yöntemin Sağlık Bakanlığı Psiko-Nörolojik Bilimsel ve Pratik Merkezinde kullanılmaya başlandığını bildirildi.

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