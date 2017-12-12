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Rus Komutandan Putin’le Yürümek İsteyen Esad’a Engel

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Rus Komutandan Putin’le Yürümek İsteyen Esad’a Engel
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye ziyareti sırasında kırmızı halıda Putin ile yürümek isteyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rus komutanlar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye ziyareti sırasında kırmızı halıda Putin ile yürümek isteyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rus komutanlar tarafından durdurulması dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'de gerçekleştirdiği ziyarette Lazkiye'de bulunan Rus askeri üssünü ziyaret etmişti. Suriye'ye gelen Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından karşılandı. Putin'in Suriye ziyaretinde iki önemli detay öne çıktı. Putin'in Rus askerlerin Rusya'dan çekilme emrinin yanı sıra Rus komutanın Putin ile yürümek isteyen Esad'ın durdurulması dikkat çekti. Rus lider, kırmızı halıda yürürken Putin'e eşlik etmeyen isteyen Esad, Rus komutanlar tarafından kolundan tutularak durduruldu.

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