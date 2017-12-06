Rus Şarkıcı Zvezda’dan Türkçe Şarkı

Moskova'da yaşayan Rus şarkıcı Zvezda, seslendirdiği Türkçe şarkılar ve Türkiye sevgisi ile dikkat çekiyor.

Moskova'da yaşayan Rus şarkıcı Zvezda, seslendirdiği Türkçe şarkılar ve Türkiye sevgisi ile dikkat çekiyor.

Moskova'da yaşayan ve Türkçe şarkılar seslendirmesiyle dikkat çeken Rus şarkıcı Zvezda, sosyal medya hesabında yayınladığı eğlenceli videolarıyla da ilgi çekiyor. Hem Rusça hem de Türkçe şarkı söyleyen Zvezda, Türkçe albüm çıkarmayı da planladığını belirtti. Türkçe şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Zvezda, Türkiye'yi, Türkçe şarkı söylemeyi, darbuka ve gitar çalmayı çok sevdiğini söyledi.

Beş yıldır Türkçe konuştuğunu dile getiren Zvezda, 2014 yılında "Dokunma" adlı ilk albümünü çıkardı. Röportaj sırasında albüme adını veren "Dokunma" şarkısını seslendirmeyi ihmal etmeyen Rus şarkıcı, yeni çalışmalar içinde olduğunu belirtti. Darbukayla tanışma hikayesini anlatan Zvezda, "Darbukayla ilk kez Mısır'da tanıştım ve sesine aşık oldum. Kendi kendime bunun çok güzel bir müzik aleti olduğunu söyledim. Daha sonra Rusya'ya geldiğimde bir kaç araştırma yaptım. Moskova'da özel bir kurs bulup darbuka çalmayı örgendim" dedi.

Zvezda, Survivor Türkiye yarışmasına da katılmayı hayal ettiğini ifade etti. Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderen Zvezda, "Acun abiye buradan bir mesajım var. Aslında ben sporu çok seviyorum. Boks yapıyorum ve yüzüyorum. Ben kendimi güçlü bir kadın sayıyorum. En önemlisi Türkçe konuşuyorum. Bu çok önemli. Survivor programına katılmayı çok istiyorum. Neden olmasın? Kendime güveniyorum ve şampiyon olacağımı düşünüyorum. Hem de bu Türk-Rus ilişkilerine de bir katkı olur. Çünkü ben o programa katılırsam Moskova'dan birçok insan o programı seyredecek" açıklamasını yaptı.