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Ruslar, Yaşanan Üzücü Olaylar Nedeniyle Bodrum’daki Christmas Kutlamalarını İptal Etti

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Ruslar, Yaşanan Üzücü Olaylar Nedeniyle Bodrum’daki Christmas Kutlamalarını İptal Etti
Rusya'nın ulusal yas ilan etmesiyle birlikte, Bodrum'da yaşayan Rus vatandaşlar da christmas kutlamalarını iptal etti.

Rusya'nın ulusal yas ilan etmesiyle birlikte, Bodrum'da yaşayan Rus vatandaşlar da christmas kutlamalarını iptal etti.

Bodrum'da faaliyet gösteren Mod International School tarafından düzenlenen yılbaşına özel tiyatro oyunu Rus öğrenciler ve aileleri için Heredot Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Etkinlik öncesi Rus Büyükelçi Andrey Karlov ve uçak kazasında ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Mod Anaokulu'nda görev yapan Rus eğitimciler tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, renkli görüntülere sahne oldu. Rusça sahnelenen oyunda doğa ve insan sevgisini anlatan skeçler sahnelendi. Yaklaşık 2 saat süren tiyatro etkinliği büyük beğeni topladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve Rusya Savunma Bakanlığına ait 92 kişiyi taşıyan uçağın düşmesinin ardından Rusya'da ilan edilen milli yas nedeniyle Bodrum'da yaşayan Ruslar da eğlencelerine ara verdi. Yaşanan iki üzücü hadisenin ardından christmas kutlamalarını iptal edilirken, Bodrum'da yaşayan Rusları motive etmek amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

Tiyatro etkinliğini hazırlayan Rus eğitimci Lena Tortum, Rusya'nın son günlerde çok sıkıntılı günler geçirdiğini ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Hayatını kaybeden vatandaşlarını anan Tortum, yılbaşı kutlamalarını iptal ettikleri kaydetti. Sadece çocuklar için hazırladıkları yılbaşı tiyatrosunu motivasyon amaçlı sahnelediklerini belirten Tortum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tiyatro oyununu iptal etmedik bu üzücü olaylara küçük bir protesto olsun istedik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar için yapıyoruz her şeyi. Bu olaylardan dolayı Türkiye'de yaşayan Rus ailelere motive etmek istiyoruz. Biz Türk aileleri ile beraberiz ve hiç bir şey bizi ayıramaz. Birbirimize her zaman destek olup daha mutlu olmaya çalışacağız. Bu ay Ruslar için çok zor bir ay. Çok iyi insanları kaybettik. Bu duruma çok üzülüyoruz. Bunu anlatmak çok zor. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz"

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