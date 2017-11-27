Rusların arazi üzerinde akla gelebilecek tüm engelleri aşan 100 bin dolarlık aracı SHERP ATV görenleri şaşkına çeviriyor.

Rusların arazi üzerinde akla gelebilecek tüm engelleri aşan 100 bin dolarlık aracı SHERP ATV görenleri şaşkına çeviriyor.

Rusların 100 bin dolarlık arazi aracı SHERP, arazi üzerinde akla gelebilecek tüm engelleri aşarak görenleri şaşkına çeviriyor. SHERP ATV bir arazi aracından beklenebilecek her şeye sahip. Alexei Garagashyan isimli bir Rus mühendis tarafından geliştirilen SHERP gücünü, 1,5 litre hacimli ve 4 silindirli Kubota V1505 motordan alıyor. Arazide 44, suyun içerisinde ise 5 kilometre hıza ulaşabilen aracın lastikleri kendi kendine şişebiliyor ve yerine göre ATV, kamyon, bazen de tank gibi hareket edebiliyor. Lastikleri çok büyük olduğu için SHERP 70 santimetreye kadar olan tüm engelleri aşarak karşısına ne tür engel çıkarsa çıksın yoluna devam edebiliyor. Rus yapımı SHERP bir arazi aracından beklenenin hepsini yapabilecek kapasiteye sahip, yeri geliyor karda izini belli etmiyor, yeri geliyor suda yüzebiliyor.

SHERP üreticileri, aracın fiyatının bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini fakat genel olarak fiyatının 100 bin dolardan satıldığını söyledi. Yetkililer 2017 yılında 400 SHERP ATV üretildiğini ve Rusya, Kanada, ABD, Kazakistan, Litvanya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Türkiye'ye satıldığını belirtti. SHERP yetkilileri, 2018 yılında 1000 adet aracın üretimi ve satışının planlandığını bildirdi.