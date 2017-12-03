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Rüştü Onur Ölümünün 75. Yıldönümünde Anıldı

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Rüştü Onur Ölümünün 75. Yıldönümünde Anıldı
Devrekli Şair Rüştü Onur ölümünün 75. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Devrekli Şair Rüştü Onur ölümünün 75. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Şair Rüştü Onur ölümünün 75. yıl dönümünde memleketi olan Devrek'te düzenlenen etkinliklerle anıldı. Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği(ROSAK)ve Devrek Belediye Başkanlığının ortaklaşa olarak düzenledikleri anma etkinlikleri Rosak üyeleri tarafından Rüştü Onur büstüne çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlandı. Cumhuriyet Alanında düzenlenen anma programına; Devrek Belediye Başkan Vekili Ayhan Kazkondu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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