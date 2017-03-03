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Rüşvetle Suçlanan 19 İcra Müdürlüğü Çalışanına Tutuklama Talebi

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Rüşvetle Suçlanan 19 İcra Müdürlüğü Çalışanına Tutuklama Talebi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İcra Müdürlüklerinde rüşvet aldıkları iddia edilen 19 memur, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe...

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İcra Müdürlüklerinde rüşvet aldıkları iddia edilen 19 memur, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın 1 yıldır sürdüğü belirtildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda İcra Müdürlüklerine düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve Memur suçları soruşturma Savcılığı tarafından ifadeleri alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin, İstanbul Nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Adliyesinde bulunan bazı icra dairelerinde işlemlerin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği yolunda alınan yoğun şikayetler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan ve 1 yıldan bu yana devam eden soruşturmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince bazı icra müdürlüklerine yönelik bir operasyon yapılmıştır. Operasyon sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 4'ü icra müdür yardımcısı olmak üzere memur ve icra takipçisi toplam 19 kişi gözaltına alınarak tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14 farklı İcra Müdürlüğü'nde, çalışanların rüşvet aldığı iddiası üzerine çalışma yapmıştı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonla birlikte, hukuk büroları ve işyeri sahiplerinden dosya başı 100 TL ile 10 Bin TL arasında rüşvet aldığı iddia edilen 19 icra çalışanı gözaltına alınmıştı.

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