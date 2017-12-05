Rusya, 2018 Kış Olimpiyatları’ndan Men Edildi

Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi.

Rusya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etti. Doping testi temiz çıkan Rus atletler ise bağımsız olarak oyunlarda mücadele edebilecek. Rus atletler, 2018 Kış Olimpiyatları'nda Rusya'dan katılan olimpik atlet adıyla mücadele edecek.

2018 Kış Olimpiyatları 9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney Kore'de gerçekleştirilecek.