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Rusya, Dera Civarında Bir Hastaneyi Bombaladı: 6 Ölü

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Rusya, Dera Civarında Bir Hastaneyi Bombaladı: 6 Ölü
Rus savaş uçaklarının, Suriye'de Dera yakınlarında bir hastaneyi bombalaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rus savaş uçaklarının, Suriye'de Dera yakınlarında bir hastaneyi bombalaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları Dera'nın Menşiye bölgesinde bir hastaneyi bombaladı. 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı saldırıda, hastane hizmete kapatıldı. Bombardıman sebebiyle şehre su sağlayan bir barajın da tahrip olduğu öğrenildi. Muhalif güçlerin Suriye rejim güçleriyle girdikleri çatışmada Menşiye Mahallesi'nde ilerleme kaydetmesi üzerine Rus güçlerinin tepki olarak muhalif güçleri hedef aldığı ancak, bombardımandan Dera civarındaki bütün mahallelerin ve baraj yolunun da etkilendiği kaydedildi.

Suriye rejim güçleri Dera civarındaki mahalleleri, baraj yolunu ve birçok sığınmacının bulunduğu kasabanın doğu kısımlarını da bombaladı. Bombardıman sebebiyle mülteciler Ürdün sınırına doğru ilerlemeye başladı. Aktivistler, Lübnan Hizbullah'ının da bu saldırıda yer aldığını, "fil" adı verdikleri mahalli yapım karadan karaya atılan ve varil bombası etkisi yapan roketler kullandığını söylediler.

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