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Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev:

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Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev:
Rusya Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın elinde İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırının, provokasyon...

Rusya Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın elinde İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırının, provokasyon olduğuna dair kanıtların olduğunu söyledi.

Rusya Rusya Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın elinde İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırının, provokasyon olduğuna dair kanıtların olduğunu söyledi. Lavrentyev, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu kimyasal silah kullanımı denilen olay, Suriye topraklarında barışın sağlanmasını istemeyen kişilerin ve kurumların arasındaki provokasyondur. Ne yazık ki tüm açıklamalarımız, kanıtlamaya çalışmalarımız Batı'nın tamamen yanlış anlamasıyla karşılaşıyor" dedi.

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