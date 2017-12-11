Rusya Devlet Başkanı Putin, "Amerikan Yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Tanıma Kararı Bölgedeki Durumu Dengesizleştirmektedir. İsrail-filistin Arasındaki Barış Sürecini Baltalayabilir. Kudüs’ün Statüsü İsrail İle F

IHAAW215410-SIY/11-12-2017 - Rusya Devlet Başkanı Putin, "Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı bölgedeki durumu dengesizleştirmektedir. İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini baltalayabilir. Kudüs'ün statüsü İsrail ile Filistin arasında doğrudan temaslarla ele alınmalıdır" dedi. 11.12.2017 21:54:10 TSI NNNN
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Amerikan Yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Tanıma Kararı Bölgedeki Durumu Dengesizleştirmektedir. İsrail-filistin Arasındaki Barış Sürecini Baltalayabilir. Kudüs’ün Statüsü İsrail İle Filist
IHAAW215410-SIY/11-12-2017 - Rusya Devlet Başkanı Putin, "Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı bölgedeki durumu dengesizleştirmektedir....
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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Amerikan Yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Tanıma Kararı Bölgedeki Durumu Dengesizleştirmektedir. İsrail-filistin Arasındaki Barış Sürecini Baltalayabilir. Kudüs’ün Statüsü İsrail İle FilistIHAAW215410-SIY/11-12-2017 - Rusya Devlet Başkanı Putin, "Amerikan yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararı bölgedeki durumu dengesizleştirmektedir....
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