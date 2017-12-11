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Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır’da

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Mısır’da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ziyareti öncesinde ilk olarak Suriye'ye ardından da Mısır'a geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'i Kahire Uluslararası Havalimanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi karşıladı. Sonrasında Putin ve Sisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ikili görüşmeye geçti. Kremlin'den yapılan açıklamada, liderlerin görüşmesinin gündeminde ikili ilişkiler ile bölgesel konuların yer alacağı belirtildi. İkilinin ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde istikrar ve güvenlik konularında da görüşeceği bildirildi.

Rus Lider Putin, bu sabah Suriye'deki Himeymim Hava Üssü'nü ziyaret ederek, terörle mücadele operasyonuna katılan Rus askerine teşekkür etmişti.

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