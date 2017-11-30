Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Abd, Kuzey Kore’yi Provoke Ediyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin son eylemlerinin tasarlanmış bir şekilde Kuzey Kore'yi provoke etmeye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin son eylemlerinin tasarlanmış bir şekilde Kuzey Kore'yi provoke etmeye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'ta Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD'yi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u kışkırtarak yeni nükleer denemelere teşvik etmekle suçladı. Lavrov, Pyongyang yönetiminin ABD'nin provokasyonu sonucunda sert adımlar atmak zorunda kaldığını söyledi.

Kuzey Kore, dün yerel saatle 02.47'de ABD'nin tümünü vurma kapasitesine sahip olduğunu ileri sürdüğü Hwasong-15 tipi füze fırlatmıştı. Bugün Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, Hwasong-15 tipi füzenin gökyüzünde 4 bin 475 kilometre yükseldiği, füzenin 950 kilometre yol alarak Japonya açıklarına düştüğü belirtildi. Uluslararası yaptırımlara meydan okuyan test, dünya liderleri tarafından kınandı.