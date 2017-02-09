Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Gashigullin: “Her Alanda İş Birliğine Hazırız”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, Ankara'nın yüksek bir ticari...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, Ankara'nın yüksek bir ticari potansiyele sahip olduğunu belirterek, her alanda iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Türkiye ile Rusya'nın birbirine ihtiyacı bulunan "kardeş ülkeler" olduklarını vurgulayan Gashigullin; "Rusya Türkiye'ye çok önem veriyor. Bankacılık, finans, inşaat, tekstil, enerji, kısacası her alanda iş birliğine hazırız" ifadelerine yer verdi.

Gashigullin, Ankaralı iş adamlarını 1-3 Haziran'da tarihlerinde düzenlenecek Rusya'nın en önemli ekonomik forumlarından St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na davet etti.

Türk iş adamlarının Rusya'da 10 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu, oteller ve sanayi tesisleri inşaa ettiklerini anlatan Gashigullin, İtalyan ve Japon şirketlerinin de katıldığı büyük ihaleleri Türk şirketlerinin kazandığını kaydetti. Gashigullin, Moskova'dan Sibirya'ya kadar Rusya'nın her bölgesinde Türk iş adamlarının faaliyet gösterdiği bilgisini verdi. Gashigullin, Ankara'da "Rusya Günleri" etkinliği gerçekleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Baran: "İlişkilerimiz daha da iyi olacak"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok eski tarihlere dayandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli ekonomilerinden biri Rusya, diğeri de Türkiye'dir. Coğrafyamızın vazgeçilmez iki ülkesiyiz. Aramızdaki sorunları önemli ölçüde aştık. İki dost ve kardeş ülke olarak ilişkilerimiz daha da iyi olacak. Birbirimizin eksiklerini tamamlamalıyız. Birbirimize zararımız olmaz, faydamız olur. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da birbirimize güvenmek zorundayız."

Türkiye ve Rusya arasındaki sıkıntılı dönemden turizmin ve yaş gıda sektörünün olumsuz etkilendiğini kaydeden Baran, "İnşallah 2017'de bu sorunları aşarız. Aramızda çözümsüz hiçbir sorun olmaz" diye konuştu.

Baran, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin'e "Rusya Günleri" etkinliğini birlikte düzenleme önerisinde bulundu.