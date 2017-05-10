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Rusya Güvenlik Konseyi Toplandı

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Rusya Güvenlik Konseyi Toplandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı düzenledi.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile toplantı düzenlediğini açıkladı. Toplantının gündemini ülkedeki güncel konuların yanı sıra uluslararası ilişkiler oluşturdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, toplantıda ABD'li mevkidaşlarıyla planlanan görüşmeleri bağlamında Rus-Amerikan ilişkilerine değindi. Peskov, toplantıda Suriye'de yapılması planlanan ateşkese değinildiğini belirtti. Peskov, Lavrov ve mevkidaşı Rex Tillerson'ın başlamak üzere olan görüşmelerinin ana konularından birinin Suriye'de oluşturulacak çatışmazlık bölgeleri olduğunu belirtti. Öte yandan, geçen hafta Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasını öngören anlaşmayı imzalamıştı.

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