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Rusya Lideri Putin Ankara’da

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Rusya Lideri Putin Ankara’da
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek.

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