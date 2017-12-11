Rusya Lideri Putin Ankara’da

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek.
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşecek.
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