'Rusya-Türkiye normalleşmesi ekonomiye yansır'

ORKASİFED Başkanı Uğurlu, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tam anlamıyla normale dönmesinin büyüme oranına olumlu anlamda katkı yağacağını söyledi

16 Nisan referandumu sonrasında iç ve dış piyasada yaşanan ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Orta Karadeniz Sanayici İşadamları Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, "Bu seneki büyüme oranı 2-3’lerde gözüküyor. Bunu yüzde 5 seviyesine kadar çıkartabilsek herkes toparlanmaya başlayacak" dedi.

Başkan Uğurlu, "Ekonomi yürümeye başlayacak. Ama biz gelişmekte olan ülkelerde bu oranın 4’ün altına düşmemesi gerekir. Son 2 yıldır bu oranın aşağısına düşüyoruz. Ekonomimiz etkileyen etkenler arasında sınırlarımızda yaşanan olaylar ve Rusya ilişkilerimiz ön sırada yer alıyor. Yaşanan uçak krizinin ardından Rusya-Türkiye ilişkileri tam anlamıyla başlamadığı için bundan 2 taraf da zararlı çıkıyor. Rusya'daki pazar, diğer ülkelere kadar çok daha büyük ve yakın. Ekonominin daha iyi olması için gerekli adımların ivedi bir şekilde atılması gerekiyor" diye konuştu.