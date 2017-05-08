Rusya Ulusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Çetin’den Yunan Profesöre Tepki

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen panele katılan Rusya Ulusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, panelistler arasında...

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen panele katılan Rusya Ulusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, panelistler arasında yer alan Yunan Profesörün "Rusya enerji sektörü büyük bir fırtına yaşamaktadır ve Türkiye Avrupa'ya aittir sözlerine tepki göstererek, "Bu sırtını ABD'ye dayamış bir Yunan aklıdır. Rusya ve Türkiye hiçbir konuda batıya diz çökmeyecektir" dedi.

Global Liderlik Forumu, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Hükümet Liderlik Okulu tarafından 17. kez düzenlendi.

"Türkiye güvenilir stratejik ortak"

Forum kapsamında Rusya'nın uluslararası arenana enerji politikaları ve bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler başlığı ile bir konuşma yapan Rusya Ulusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, "Rusya, dünya doğalgazının üçte 1'ini, petrolünün yüzde 15'ini, uranyumun yüzde 15'ini, kömürün yüzde 20'ini topraklarında barındıran bir ülke. Dünya petrol fiyatlarını düşürme ve ambargo gibi yaptırımlar ile asla diz çökecek bir yapıya sahip olmayan Rusya'nın özellikle de elinde bulundurduğu enerji kaynaklarını Türkiye gibi güvenilir bir stratejik ortakla dünyaya satışını yapmayı planlaması da çok akıllıca atılmış bir adımdır" dedi.

"Türkiye hiçbir zaman batıya diz çökmez"

Panele katılan Yunan Profesör Trıantaphyllou'nun "Rusya enerji sektörü büyük bir fırtına yaşamaktadır ve Türkiye Avrupa'ya aittir" ifadeleri sonrası söz alan Çetin şunları söyledi:

"Bu sırtını ABD'ye dayamış bir Yunan aklıdır. Rusya ve Türkiye hiçbir konuda batıya diz çökmeyecektir. AB ve ABD, kendi içlerinde kaya gazı ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji üzerine çalıştıkları, böylelikle uzun vadede Rusya ve Ortadoğu'ya bağımlılıklarını azaltacağını söylüyorlarsa şimdiye kadar Ortadoğu'da petrol ve gaz için neden bu kadar kan akıttılar. Öte yandan dünya enerjisi kaynaklarının yüzde 70'ini jeopolitik olarak çevresinde barındıran Türkiye, bu enerjinin kendi topraklarından geçmesi ile elde edeceği gelirle birlikte, yedi bin yıllık medeniyete sahip Anadolu topraklarından kendi enerji kaynaklarını çıkarmak için yoğun hamleler yapmalıdır".