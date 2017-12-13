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Rusya, Yemen’den Diplomatlarını Çekti

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Rusya, Yemen’den Diplomatlarını Çekti
Rusya, iç savaşın devam ettiği Yemen'den tüm diplomatik personelini çektiğini açıkladı.

Rusya, iç savaşın devam ettiği Yemen'den tüm diplomatik personelini çektiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Yemen'de devam eden iç savaş nedeniyle Rusya'nın büyükelçiliğin tüm çalışanlarını ülkeden çektiğini ve bir kısmını Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a aktardığını açıkladı. Zaharova, "Yemen'in başkenti Sana'daki durumu göz önüne aldığımızdan, Rus diplomatların Yemen'deki faaliyetlerini geçici olarak dondurma kararı aldık" açıklamasını yaptı.

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