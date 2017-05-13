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Rusya’da Bankalara Siber Saldırı Uyarısı

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Rusya’da Bankalara Siber Saldırı Uyarısı
Rusya Merkez Bankası, bankalara ve devlete ait demiryolu şirketlerine siber saldırı uyarısında bulundu.

Rusya Merkez Bankası, bankalara ve devlete ait demiryolu şirketlerine siber saldırı uyarısında bulundu.

Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sistemine ve devlete ait demiryolu şirketinin bilgisayarlarına karşı başlatılan büyük bir siber saldırı uyarısında bulundu. Rusya Merkez Bankası Siber Savaş İzleme ve Müdahale Bölümü, konuya ilişkin, "Bankalara karşı büyük bir kötü ve fidye yazılım saldırısı tespit ettik. Ancak finansal kurumun kaynakları ele geçirilmemiştir" açıklamasını yaptı.

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