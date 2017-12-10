Rusya’da Terör Eylemi Planlayan Kişi Gözaltına Alındı

Rusya'da bir Tacikistan vatandaşı, terör eylemi planladığı gerekçesiyle havalimanında gözaltına alındı.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde Umar Mahmadyev adlı Tacikistan vatandaşı, terör eylemi planladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Pulkovo Havaalanı'nda gözaltına alınan zanlı, St. Petersburg'daki Moskova Bölge Mahkemesine sevk edildi. St. Petersburg Şehir Mahkemesi Basın Sekreteri Daria Lebedeva, Mahmadyev'in terör eylemi planlamakla suçlandığını açıkladı. Lebedeva, zanlının 7 Şubat'a kadar gözaltında tutulacağını ifade etti.
Zanlının Türkiye üzerinden Afganistan'a geçerek DEAŞ'a katılmayı ve daha sonra Rusya'ya geri dönerek terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.
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