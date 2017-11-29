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Rusya’da Türk-rus İş Forumu Başladı

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Rusya’da Türk-rus İş Forumu Başladı
Rusya'nın Voronej kentinde 2 gün sürecek Türk-Rus iş forumu başladı.

Rusya'nın Voronej kentinde 2 gün sürecek Türk-Rus iş forumu başladı.

Voronej kentinde, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Temsilciliği, Türk-Rus İş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türk-Rus iş forumu başladı. İlk bölgesel Rus-Türk iş Forumuna Türkiye'den 20 şirket katılıyor.

Voronej kentinin Valisi Aleksey Gordeev, forum kapsamında Türkiye ile olan işbirliklerinin artacağını ifade etti. Vali, yapılan ticaretin Türkiye ve Voronej kentinin ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi. Sanayi, tarım, tıp ve eğitim alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilebileceğini ifade eden Gordeev, Voronej kentinin işbirliklerine açık olduğunu ve ortak projelere kapsamlı destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Vali Gordeev, "Bizim zaten Türkiye ile işbirliği tecrübemiz var. Voronej ile İstanbul arasında doğrudan uçuş hatları var. Anlaşmanın imzalanması, ilişkilerimize yeni bir katkı kazandıracaktır" dedi.

Foruma Türkiye'den inşaat endüstrisi, tarım, hafif sanayi, mühendislik, kimya sanayi, kredi ve finans, perakende ve turizm alanlarından temsilciler katılıyor.

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