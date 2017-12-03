  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 20 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Rusya’da Yangın: 5 Ölü

» »
Rusya’da Yangın: 5 Ölü
Rusya'da bir evde çıkan yangında 1-7 yaş arasındaki 5 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya'da bir evde çıkan yangında 1-7 yaş arasındaki 5 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Novosibirsk şehrindeki bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. Novosibirsk kentindeki İskitimsk ilçesinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, 5 çocuk kurtarılamadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında evde 1-7 yaş arasında 5 çocuğun ve babalarının bulunduğu, yangında sadece babanın kurtarıldığı belirtildi. Bir süre önce anneleri vefat eden 5 çocuğun babaları ile yaşadığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Koalisyonundan Salih Yanlılarına Hava Desteği03 Aralık 2017 Pazar 11:48
  • Bağcılar’da Sıkışmalı Trafik Kazası: 4 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 11:33
  • Çatışmanın Şiddetini Gösteren Fotoğraf03 Aralık 2017 Pazar 11:33
  • Yolcu Otobüsü İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 11:28
  • Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı03 Aralık 2017 Pazar 11:28
  • Firari Şüpheliler Yakalandı03 Aralık 2017 Pazar 11:23
  • Sefaköy’de Metrobüs Kazası: 14 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 10:33
  • Torbalı’da Minibüs Devrildi: 11 Yaralı03 Aralık 2017 Pazar 10:23
  • İstanbul Valiliğinden Yapılan Açıklamada Metrobüs Kazasında 2’si Ağır Olmak Üzere 14 Kişinin Yaralandığı Kaydedildi.03 Aralık 2017 Pazar 10:23
  • Güney Kore’de Ölenlerin Sayısı 13’e Yükseldi03 Aralık 2017 Pazar 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti