Rusya’da Yangın: 5 Ölü

Rusya'da bir evde çıkan yangında 1-7 yaş arasındaki 5 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya'da bir evde çıkan yangında 1-7 yaş arasındaki 5 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Novosibirsk şehrindeki bir evde çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. Novosibirsk kentindeki İskitimsk ilçesinde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, 5 çocuk kurtarılamadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında evde 1-7 yaş arasında 5 çocuğun ve babalarının bulunduğu, yangında sadece babanın kurtarıldığı belirtildi. Bir süre önce anneleri vefat eden 5 çocuğun babaları ile yaşadığı ifade edildi.