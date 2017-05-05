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Rusya’dan Geldi Kur’an-ı Kerim Öğrendi

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Rusya’dan Geldi Kur’an-ı Kerim Öğrendi
Antalya'ya 6 yıl önce yerleşerek Müslüman olan 38 yaşındaki Rus asıllı Natalia Akan, ASMEK'te Kur'an-ı Kerim öğrendi.

Antalya'ya 6 yıl önce yerleşerek Müslüman olan 38 yaşındaki Rus asıllı Natalia Akan, ASMEK'te Kur'an-ı Kerim öğrendi.

6 yıl önce Rusya'da kızının yaşadığı cilt rahatsızlığı nedeniyle Rus doktorların tavsiyesiyle Antalya'ya yerleşen Natalia Akan, Antalya'da yeni bir yaşamın kapılarını araladı. Akan, Antalya'da Müslümanlığı tercih ederek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için ASMEK'te eğitime başladı.

Kızının hastalığı vesile oldu

Natalia Akan, Rusya'dan Türkiye'ye, Hıristiyanlıktan Müslümanlığa uzanan hayat hikayesini şöyle anlattı:

"Kızım bundan 6 yıl önce rahatsızlandı. Rusya'nın iklimi kızıma iyi gelmiyordu. Doktorlar sadece Akdeniz ikliminin bu hastalığa iyi geleceğini söyledi. Ben de Antalya'yı tercih ettim. Kızımın tedavileri Antalya'da devam etti. Çok kısa bir süre sonra da hastalığı tamamen geçti. Şimdi sağlığıyla ilgili bir problemi kalmadı. Her şey yolunda gidiyor."

"Araştırdım Müslümanlığı seçtim"

Antalya'ya ilk geldiğinde çok büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Akan, "Buraya ilk geldiğimde farklı bir dinle karşılaştım, herkesin farklı bir yaşam tarzı olduğunu gördüm. Çok merak ettim, kadınlar neden kapanıyor, neden ibadet şekli farklı diye çok düşündüm ve araştırmaya başladım. Hıristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık hepsini araştırdım. Öğrendim ki İslamiyet son din olarak insanlara gönderilmiş. İslam felsefesini kendime çok yakın buldum ve Müslüman oldum ve kapandım" ifadelerini kaydetti.

ASMEK'ten çok memnun kaldım

İslamiyet'i tercihinden hemen sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdiğini belirten Natalia Akan, "Çocuklarım küçük olduğu için kursa gitme fırsatım olmuyordu. Onları yalnız bırakamıyordum. Daha sonra evde kendi kendime öğrenmeye başladım. Okumamı ilerlettim ama doğru okuyup okumadığımı bilmiyordum. Eksiklerim vardı. ASMEK'i duyuyordum, Kur'an-ı Kerim kursu olduğunu öğrenince hemen kayıt oldum. Hem kurs merkezimiz, hem de eğitim çok iyiydi. Dersler çok faydalı oldu. Artık rahatlıkla Kur'an okuyabiliyorum. ASMEK'te çok güzel bir ders dönemi geçirdim" diye konuştu.

Rusya’dan Geldi Kur’an-ı Kerim Öğrendi

Rusya’dan Geldi Kur’an-ı Kerim Öğrendi

Rusya’dan Geldi Kur’an-ı Kerim Öğrendi

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