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Rusya’nın Alım Yasağını Kaldırdığı Soğanda İlk Hasat

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Rusya’nın Alım Yasağını Kaldırdığı Soğanda İlk Hasat
Turfanda üretimin merkezi Adana'da soğan hasadı, Rusya'nın Türkiye'den soğan alımına yönelik yasağı kaldırması nedeniyle bu yıl umutlu başladı.

Turfanda üretimin merkezi Adana'da soğan hasadı, Rusya'nın Türkiye'den soğan alımına yönelik yasağı kaldırması nedeniyle bu yıl umutlu başladı. Hasat edilen yılın ilk ürünü Rusya'ya gönderildi.

Rus hükümetinin, yaşanan uçak krizi sonrası Türkiye'den birçok yaş sebze ve meyvenin alımına getirdiği yasak nedeniyle geçtiğimiz yıl ürünleri tarlada kalan ve zarar eden soğan üreticisinin bu yıl yüzü gülüyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in Mart ayının başında yaptıkları telefon görüşmesi sonrası karnabahar, brokoli ve karanfil ile birlikte ihracat yasağı kaldırılan tarım ürünleri arasında yer alan soğanın hasadına Adana'da Nisan ayının son haftası başlandığını bildirdi. Yasak kalktıktan sonra hasat edilen ilk ürünün geçtiğimiz hafta Samsun Limanı'ndan gemiye yüklenerek Rusya'ya gönderildiğini belirten Doğan, "İki ülke arasında yaşanan kriz nedeniyle 2016 yılı hasat dönemi üretici için çok zor geçti. Rusya'ya yapılan ihracat durunca ürün de tarlada kaldı ve zarar etti. Rusya soğan alımına uyguladığı yasağı kaldırdığı için üreticimiz bu yıldan umutlu" dedi.

Hasat hızlı ilerliyor

Adana'da Nisan sonunda başlayan soğan hasadının piyasanın durumuna göre Haziran ayı sonlarına kadar devam ettiğini kaydeden Doğan, "Rusya pazarının açılmasıyla hasat da hızlı başladı ve aynı hızda ilerliyor. Tarlalarda tırlara yüklenen ürünler, Samsun Limanı'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyor. O yüzden bölgede hasat süresinin bu yıl daha kısa olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ekim alanı yüzde 25 azaldı

Adana'da geçen yıl 41 bin 500 dekar alanda soğan ekilmişken, bu yıl ekim alanının yüzde 25 civarında azalarak 31 bin 500 dekara gerilediğini ifade eden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen yıl soğandan zarar eden üreticimizin bir bölümü, aynı akıbeti yaşamamak için başka ürünlere yöneldi. Ancak, ihracat yasağının kalkmasıyla durum değişti. Soğan ekimi yapan üreticinin geçen yıla oranla bu yıl yüzü gülüyor" dedi.

Soğanda dekar başına 6-8 ton arası verim alındığını belirten Doğan, tarlada fiyatın ise şu an için 60 kuruş olduğunu kaydetti. Doğan, tarlada bu fiyata alıcı bulan soğanın, pazar ve marketlerde tüketiciye 5-6 katı fiyatla satılmasının ise üreticiyi üzdüğünü belirtti.

Rusya’nın Alım Yasağını Kaldırdığı Soğanda İlk Hasat

Rusya’nın Alım Yasağını Kaldırdığı Soğanda İlk Hasat

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