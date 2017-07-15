Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Geldi

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov Ankara'ya geldi.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un yerine atanan Rusya'nın eski İstanbul Başkonsolosu Alexey Yerhov Ankara'ya geldi. Bu sabah saatlerinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, "Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Alexey Erkhov Ankara'ya geldi" denildi.
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