Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: “Biz Kudüs’ten Vazgeçemeyiz”

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Kudüs ilk kıblemizdir, üç önemli İslam şehrinden biridir. Biz Kudüs'ten vazgeçemeyiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Kudüs ilk kıblemizdir, üç önemli İslam şehrinden biridir. Biz Kudüs'ten vazgeçemeyiz" dedi.

Saadet Partisi Bursa İnegöl İlçe Teşkilatının 7. Olağan Genel Kuruluna katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Bu gibi hadiseleri değerlendirebilmek için 120 sene geriye gitmemiz yeterli olur. Neden 120 sene? Çünkü 1897 yılında İsviçre'de 22 Siyonist toplandı. O kongrede Filistin'de bir Yahudi devleti kurulma kararı alındı. Destekler istendi. Destek bulunamayınca Osmanlı'nın yıkılmasına, Filistin'e Yahudilerin yerleşmesi için 100 sene içinde İslam'ın ortadan kaldırılmasına karar verildi. 1917'de Osmanlı Devleti harpteyken bir deklarasyon yayınlandı. Biz bunları dile getirdiğimizde insanlar bize aklınızı Siyonizm ile bozmuşsunuz, komplo teorileriyle vaktinizi geçiriyorsunuz diyorlardı. Bunları tekrar etmek mecburiyetindeyiz ki boş laf etmeyelim. Etmiyoruz, etmeyeceğiz de ama söylediğimiz her husus gerçeğin ta kendisi. 1897 de gerçek 1917 de gerçek. Gerçekleri çok sonra görüyorlar. Böyle bir hadisede nasıl gaflet içerisinde kaldıklarını çok geç fark ediyorlar" dedi.

"Kudüs İlk Kıblemizdir"

"Biz Kudüs'ü Milli Görüş olarak her zaman gündemimizin baş meselesi yaptık" diyen Karamollaoğlu, "Kudüs ilk kıblemizdir, üç önemli İslam şehrinden biridir. Biz Kudüs'ten vazgeçemeyiz. Kim ne yaparsa yapsın eninde sonunda Kudüs Müslümanlara teslim edilecektir. Buna inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle Saadet Partisi İnegöl ilce Başkanlığına Hasan Eroğlu getirilirken, Eroğlu başkanlığında oluşan yönetim kurulunda Fikret Bayram, Fatih Mücahid Berber, Fahrettin Bayraktar, Nezih Adaş, Esat Ayaz, Kenan Alemdar, Özgür Öztürk, Bahri Urgun, Ahmet Ceyhan, Ali Karaca, Ramazan Akdağ, Ömer Hira, Mehmet Hanefi Demir, İsmail Çamlıdere, Mehmet Furan, Zeki Yeten, Emre Salih, Celal Hacılar, Ertuğrul Meydan, İsmail Ugurtay, Şentürk Aktan, Ahmet Zeki Şen, Mustafa Hira ve Suat Savaş yer aldı.