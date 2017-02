Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Sayın vekilimizin arzusuyla kurulan ve bir yıldan beri Van'ımızın hiçbir sorununa somut çözüm üretemeyen...

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, "Sayın vekilimizin arzusuyla kurulan ve bir yıldan beri Van'ımızın hiçbir sorununa somut çözüm üretemeyen sözde güçbirliği platformunun çöktüğü gerçeği ortadadır" dedi.

Saadet Partisi Şubat Ayı İl Divan Toplantısı; il yönetimi ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından söz alan İl Başkanı Özay İlhan, kentin ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık ile güçbirliği platformu hakkında konuştu. Başkan İlhan, her gün Van'a çeşitli sözler verildiğini, her gün müjdeli haberlerin manşetleri süslediğini söyledi. İlhan, "Gelinen noktada verilen sözler, manşetlerden bir adım öteye geçemeyen müjdelerdir. En son aybaşında ilimizde bir otelde IPARD Kırsal Kalkınma Programının akabinde sözde güçbirliği platformunun 5. toplantısı tarım ve hayvancılık gündemiyle gerçekleştirildi. Malumunuz üzere birçok platform üyesi de tepki koyarak toplantıyı terk etti ve bu platform bir nevi iflasını verdi. Onlarda bu platformun havanda su dövmekten öteye geçmediğini gördü. İlimizin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olmasına karşın, milli görüş iktidarları döneminde yapılan Van Süt ve Van Yem Fabrikası satıldı, son olarak da Van Et ve Süt Kurumu lav edildi. Gelin görün ki Türkiye'de iklimi hayvancılığa en müsait il olmasına rağmen Van'a yüzde 50 hibeli damızlık düve desteği de ne 2017'de ne de sonrası için verilmeyecek. İlk günden beri bu sözde platformun kentin yararına olmayacağını beyan ettik. Neticede gelin görün ki ne denli haklı olduğumuz ortaya çıktı. Her şeye rağmen bu toplantıda et ve süt kurumu sözü verildi" dedi.

Güçbirliği platformunun çöktüğünü ifade eden İlhan, "Sayın vekilimizin arzusu ile kurulan ve bir yıldan beri Van'ımızın hiçbir sorununa somut çözüm üretemeyen sözde güçbirliği platformunun çöktüğü gerçeği ortadadır. Sayın vekile tavsiyemiz, üzülmemesidir. Halen vekilliği devam etmektedir. Atalarımızın buyurduğu gibi "eşek ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır." Bari et ve süt kurumunu ilimize kazandırın da bu kentte eseriniz olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından toplantı sona erdi.