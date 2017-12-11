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Saakaşvili Serbest Bırakıldı

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Saakaşvili Serbest Bırakıldı
Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili'nin çıkarıldığı mahkemede...

Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili'nin çıkarıldığı mahkemede hakim serbest bırakılmasına karar verdi.

Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili Kiev'deki çıkarıldığı Peçerskoe Mahkemesi'nde hakkındaki iddianame yetersiz bulunduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Mihail Saakaşvili, tutuklama kararı çıkarılması halinde, bir süre önce başlattığı açlık grevine devam edeceğini söylemişti. Mahkemenin kararının, beş gün içinde savcılık tarafından temyiz mahkemesine götürülebileceği bildirildi. Akşam saatlerinde mahkeme binasından çıkan Saakaşvili'yi kalabalık bir gösterici grubu karşıladı.

Saakaşvili için onlarca kişi adliye binası önünde destek gösterisi düzenlemişti.

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