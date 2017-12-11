Saakaşvili’ye Adliye Önünde Destek Gösterisi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili için onlarca kişi adliye binası önünde destek gösterisi düzenledi.
Ukrayna'da darbe girişiminde bulunmakla suçlanan Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili mahkemeye çıkarıldı. Yüzlerce Saakaşvili taraftarı ise adliye binası önünde destek gösterisi düzenledi. Gösteride "Yaşasın Ukrayna", "Yaşasın kahramanlar" sloganı atıldı. Duruşmada Mikhail Sakaaşvili'nin eşi Sandra Rulovs, Batkivshina Partisi'nin lideri Yulya Timoşenko ve gazeteciler de yer aldı.
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