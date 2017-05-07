“Saat 01:55” Kayseri’de Sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Saat 01:55" adlı oyunla devam etti.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Saat 01:55" adlı oyunla devam etti. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayserili tiyatro severler birbirinden güzel oyunları izlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Şirin Gedikli'nin yazdığı ve Ali Yaylı'nın yönettiği "Saat 01:55" adlı oyun Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi.

İki kişilik oyunda, ünlü oyuncular Hakan Bilgin ve Ayça İnci rol aldı. Oyunda, evliliklerinde sorunlar yaşayan Şiraz ile Feridun'un yemek masasında yaşadıkları diyaloglara yer veriliyor.