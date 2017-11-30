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Saba Tümer’in Tiyatro Performansı Göz Doldurdu

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Saba Tümer’in Tiyatro Performansı Göz Doldurdu
Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 12. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan "Kadın Aklı Erkek Aklı" adlı oyun ile seyirciler...

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 12. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan "Kadın Aklı Erkek Aklı" adlı oyun ile seyirciler keyifli anlar yaşanırken, Saba Tümer'in tiyatro performansı göz doldurdu.

Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural'ın sahnede bir araya geldiği tiyatro oyununda salonlar doldu. Bilecik'te güzel ve özel bir geceyi daha yaşadıklarını belirten Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bu akşam gerek oyun kadrosu gerek siz değerli izleyicilerimizin katılımı ile çok güzel bir geceyi geçirdik. Ben bu akşam bizlere bu güzellikleri yaşatan sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl İstanbul'dan kalkacak Tiyatro Treni ile 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalimizi başlatmış olacağız. Sizler bizlere böyle destek verdikçe, salonlarımızı doldurdukça, sanatçılarımız da bizleri yalnız bırakmadığı sürece bizler bu organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler sanatı, sanatçıyı ve sanatseveri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ünlü isim Saba Tümer ise Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bilecik ve Bilecik tiyatro festivaline ilk kez katılıyorum. Gerçekten Bilecik'i ve Bileciklileri kısa bir zamanda çok sevdim. İnşallah önümüzdeki yıllarda da gelirim" dedi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun sonunda Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.

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