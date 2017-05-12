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Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kıldırdı

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Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kıldırdı
Bursa'yı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, tarihi Emir Sultan Camii'nde sabah namazını kıldırdı.

Bursa'yı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, tarihi Emir Sultan Camii'nde sabah namazını kıldırdı.

BursaDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Emir Sultan Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah namazını kıldıran Görmez daha sonra vatandaşlara vaaz verdi. Diyanet İşleri Başkanı Görmez, sabah namazını cemaatle kılmanın önemini belirterek, "Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Eğer siz sabah namazını bu şekilde cemaatle kılmanın faziletini bilseydiniz ve gücünüz yetmeseydi sürünerek gelirdiniz" buyuruyor. Cenabı Hak bize güç kuvvet vermiş, gücümüzle kuvvetimizle gelebiliyoruz. Hayatımızın son demine kadar gelebilmeyi, onun huzurunda durabilmeyi Cenabı Hak bizlere nasip etsin" dedi.

Emir Sultan Camii'nin kalabalık genç cemaati karşısında mutlu olan Görmez, "Bu ne büyük bir şereftir. Bu ne büyük bir güzelliktir. Tabiatla, doğayla beraber uyanıyorsunuz, onun huzurunda, divanında duruyorsunuz. Kendinizi hiçbir zaman bu nimetten mahrum bırakmayın. Yüce Allah bizleri bu büyük nimetten hiçbir zaman mahrum bırakmasın, Müslüman zürriyetini kıyamet sabahına kadar ibadetsiz, namazsız, niyazsız eylemesin inşallah. Bilhassa evlatlarımızın üzerinde titreyelim. Onların bu güzel, bu büyük nimetten mahrum olmamaları için yalvaralım" diye konuştu.

Namaz çıkışı vatandaşlarla tokalaşan Görmez, çocuklarla yakından ilgilendikten sonra Emir Sultan Camii'nden ayrıldı.

Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kıldırdı

Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kıldırdı

Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kıldırdı

Sabah Namazını Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kıldırdı

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