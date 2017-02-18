Sabahattin Ali, 110. Yaşında Çankaya’da Anıldı

Sadece verdiği eserlerle değil, çevirileriyle de Türk edebiyatına ve kültür alanına çok büyük katkıları olan, edebiyatın köşe taşlarından Sabahattin...

Sadece verdiği eserlerle değil, çevirileriyle de Türk edebiyatına ve kültür alanına çok büyük katkıları olan, edebiyatın köşe taşlarından Sabahattin Ali, 110. doğum gününde, hayatını ve mücadelesini anlatan "Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" adlı belgesel ile Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde anıldı.

Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği ve girişinde adeta izdiham yaşanan gösterime, belgeselin yapımcısı ve yönetmeni olan Metin Avdaç da katıldı. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gösterimin ardından yönetmen Metin Avdaç seyircilerle kısa bir de söyleşi yaptı."Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali" adlı belgeselin uzun bir araştırma sürecinin ardından Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'de gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandığını kaydeden Avdaç, "Filmde Sabahattin Ali'nin edebiyatçı kimliğinin yanı sıra sevdaları, fikir dünyası ve onu fail-e meçhule götüren dönemin sosyo-politik dinamiklerini de ele almaya çalıştık ve 1907'de doğan Sabahattin Ali'nin kökenlerinden başlayan bir yolculuğa çıktık" dedi.

Filmde Sabahatttin Ali'nin Bulgaristan, Türkiye ve Almanya ekseninde gezdiği şehirler, ülkeler, edebi yaklaşımı, Aziz Nesin gibi dostları, aşkları, ailesi ve politik yaklaşımının da işlendiğini kaydeden Avdaç, "Karşı görüşün pek oluşamadığı, tek aklın ürünü olmaya zorlanan toplumumuzda kendi fikrini yeşertmeye çalışan bir adam Sabahattin Ali. Almanya'ya Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla gidiyor, orada Komünizm'in temeli Karl Marx'ı, Friedrich Engels'i öğrenir. Bu noktadan sonra politik görüşü şekillenerek manifestosunu şiirleri, hikayeleri, çıkardığı siyasi mizah gazetesi Marko Paşa vb. üzerinden yapıyor. Tabii hayat yolculuğunda uğradığı hapishaneleri de ziyaret ediyoruz, aşk mektuplarına da şahit olup eserlerini de anıyoruz. 2012 tarihli bu belgesel, Sabahattin Ali'ye bir saygı duruşu niteliğinde" diye konuştu.