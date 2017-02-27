Sabahattin Ali Doğum Gününde Belgeselle Anıldı

Türk edebiyatının usta şair ve yazarı Sabahattin Ali, 110'uncu doğum gününde "Sabah Yıldızı Sabahattin Ali" isimli belgesel film gösterimiyle Maltepe'de...

Türk edebiyatının usta şair ve yazarı Sabahattin Ali, 110'uncu doğum gününde "Sabah Yıldızı Sabahattin Ali" isimli belgesel film gösterimiyle Maltepe'de anıldı. Yapım ve yönetmenliğini Metin Avdaç'ın yaptığı belgeselde Sabahattin Ali'nin yaşamı anlatıldı.

Türk edebiyatının usta şair ve yazarı Sabahattin Ali, 110'uncu doğum gününde Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde "Sabah Yıldızı Sabahattin Ali" isimli belgesel film gösterimiyle anıldı. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki gerçekçi edebiyat akımının öncülüğünü yapan ünlü yazarın siyasi görüşleri nedeniyle zorluklarla ve mücadeleyle geçen 41 yıllık yaşamı izleyiciyle paylaşıldı. Uzun bir araştırma sürecinin ardından yapımı tamamlanan belgeselde, yazarın edebi-politik yaklaşımı mercek altına alındı. Belgeselde Sabahattin Ali'nin dillerden düşmeyen şiirlerine ve şarkılarına da yer verildi. Sadık Gürbüz, Ahmet Kaya ve Kerem Güney'in seslendirdiği şarkılar izleyiciyle buluştu.

Belgesel film gösteriminin ardından yönetmeni Metin Avdaç'la söyleşi yapıldı. Avdaç, bu belgeselin Sabahattin Ali hakkında Türkiye'de yapılmış tek yapım olduğunu ifade ederek, izleyiciler ile buluşturan Maltepe Belediyesine teşekkür etti. İzleyicilerin de sorularını yanıtlayan Avdaç, elektrik teknisyeni olduğunu, sinema merakının fotoğraf sanatına ilgi duymasının ardından geliştiğini söyledi.